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Замглавы МИД Рябков предложил США направить в Россию дополнительных сотрудников, чтобы нормализовать оказание консульских услуг

, 22:52 Источник: ТАСС

Замглавы МИД Рябков предложил США направить в Россию дополнительных сотрудников, чтобы нормализовать оказание консульских услуг
Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате, предложил американской стороне увеличить дипломатическое представительство, чтобы нормализовать оказание консульских услуг в Москве.

«В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой,- сказал он. - Это совершенно нетерпимая ситуация, и мы приглашаем и призываем американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве»,- сказал Рябков.

Замминистра высказал также обеспокоенность состоянием двусторонних отношений России и США. По его словам, их можно описать как «очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны».

О том, что США не прислушиваются к логике Москвы и ее требованиям Рябков говорил и на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд во время ее недавнего визита в Москву. 

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