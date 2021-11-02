Директор ЦРУ Уильям Бернс находится в Москве с двухдневным визитом

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2 ноября 2021, 20:08 Источник: ТАСС

Уильям Бернс, Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallook.com

Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена приехал в Москву с двухдневным визитом. Запланированы встречи с представителями российского руководства.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений»,- сообщили в посольстве США в РФ.

Во вторник состоялась встреча Бернса с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Подробностей встречи не сообщается.

Уильям Бернс был послом Соединенных Штатов в России в 2005-2008 годах. В марте 2021 года он утвержден на пост директора ЦРУ.

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