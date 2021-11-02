Песков заявил, что Москва и Вашингтон демонстрируют обоюдную заинтересованность во встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в переговорном процессе. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что точные сроки контактов Владимира Путина и Джо Байдена будут определяться позднее.
Напомним, 31 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему удалось пообщаться с президентом Соединенных Штатов Америки в рамках саммита "Большой двадцатки" в Риме.
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