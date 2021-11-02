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Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер против РФ

, 12:45 Источник: ТАСС

Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер против РФ
президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении Российской Федерации. Соответствующие указы были опубликованы ранее сегодня.

Владимир Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября текущего года о введении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций).

Уточняется, что, согласно тексту четырех указов украинского лидера, ограничения вводятся против около 140 физических и 50 юридических лиц в РФ.

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