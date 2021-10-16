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Эксперт Оленченко заявил, что новые антироссийские санкции «ослабят внутреннее единство ЕС и его экономику»

, 09:41 Источник: RT

Эксперт Оленченко заявил, что новые антироссийские санкции «ослабят внутреннее единство ЕС и его экономику»
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал предложение Польского института международных отношений (PISM) ввести новые антироссийские санкции из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы против соседних стран и государств-членов Евросоюза.

Подобные заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание ЕС от проблем в самой Польше, высказал эксперт RT. Он считает, что Варшава проецирует свои недостатки на Россию и просит Европу «наказать» ее за это.

Оленченко уверен, что антироссийские санкции, о которых идёт речь в бюллетене правительственного центра, будут способствовать ослаблению внутреннего единства ЕС и его экономической составляющей.

«За звонкими фразами об энергетической зависимости, о необходимости энергетического ответа стоит польское желание исполнять роль проводника американских интересов в Европе, а также укрепить авторитет Польши как самостоятельного полюса силы и получать из этого выгоду»,- продолжил специалист.

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