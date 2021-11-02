Американский сенатор Скотт назвал президентство Байдена «катастрофой для страны»

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2 ноября 2021, 09:09

президент США Джо Байден, Pignatelli/EUC

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт утром во вторник, 2 ноября, выразил мнение, что действия Джо Байдена на посту главы страны стали для Соединенных Штатов "настоящей катастрофой".

Рик Скотт напомнил, ссылаясь на документы Министерства торговли США, что в III квартале ВВП Соединенных Штатов Америки упал до 2% в годовом исчислении в связи с ростом инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок.

Сенатор, как сообщает RT, обратил внимание на то, что за девять месяцев на посту президента Джо Байден, проводящий радикально-социалистический курс вместо политики, которая отвечает интересам американцев, довел страну до "опасно низких показателей".

Скотт заметил, что неправильные решения Байдена по ряду вопросов привели к росту цен "почти на все", вследствие чего многие жители США не могут сводить концы с концами.

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