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Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются «экобомбами в центре Европы»

, 22:53 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются «экобомбами в центре Европы»
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский в рамках конференции ООН по вопросам изменений климата заявил, что для решения проблемы глобального потепления в мире необходимо "глобальное потепление в отношениях стран".

Владимир Зеленский отметил, что между некоторыми государствами ежегодно тает доверие, а достигнутые соглашения ничего не стоят, поскольку для "кого-то это просто слова". 

Украинский лидер также подчеркнул, что Европа получила две "экобомбы" в связи с невыполнением договоренностей, изложенных в Будапештском меморандуме от 1994 года. По словам Зеленского, речь идет об "оккупированном Крыме и части украинского Донбасса". Политик заявил, что полуостров с уникальной флорой и фауной "превратился в военно-морскую базу РФ". Более того, как утверждает президент Украины, в Донбассе фиксируются затопления шахт, деградация грунта и дефицит питьевой воды. "Это общая угроза всему миру", – заключил Владимир Зеленский.

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