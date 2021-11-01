Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются «экобомбами в центре Европы»

Глава Украины Владимир Зеленский в рамках конференции ООН по вопросам изменений климата заявил, что для решения проблемы глобального потепления в мире необходимо "глобальное потепление в отношениях стран".
Владимир Зеленский отметил, что между некоторыми государствами ежегодно тает доверие, а достигнутые соглашения ничего не стоят, поскольку для "кого-то это просто слова".
Украинский лидер также подчеркнул, что Европа получила две "экобомбы" в связи с невыполнением договоренностей, изложенных в Будапештском меморандуме от 1994 года. По словам Зеленского, речь идет об "оккупированном Крыме и части украинского Донбасса". Политик заявил, что полуостров с уникальной флорой и фауной "превратился в военно-морскую базу РФ". Более того, как утверждает президент Украины, в Донбассе фиксируются затопления шахт, деградация грунта и дефицит питьевой воды. "Это общая угроза всему миру", – заключил Владимир Зеленский.
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