В Крыму сразу три рекорда: климатический, туристический, эпидемиологический​

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2021, 19:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Во-первых, температурные, во-вторых, по количеству отдыхающих и, в-третьих, по количеству новых заболевших ковидом.

Ближайшие семь дней будут рекордно теплыми для данного времени года. Температура воздуха будет доходить по данным метеорологов до «плюс 23» градусов.

Рекорд для осени фиксируют также отельеры. Несмотря на введенные ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, отдыхающие заполнили гостиницы, отели и санатории полуострова. И рады, что попали в рекордно теплую крымскую осень.

За вчерашний день, согласно официальной статистике, в Крыму выявлен 701 вновь заболевший ковидом. Это новый рекорд. Но отдыхающим лучше этого не знать.

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