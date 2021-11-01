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Пресс-секретарь МИД Украины Николенко призвал власти РФ «прекратить мыслить категориями войны»

, 21:14 Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь МИД Украины Николенко призвал власти РФ «прекратить мыслить категориями войны»
флаг Украины, Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в беседе с журналистами в понедельник, 1 ноября, обратился к российским властям с призывом "прекратить мыслить категориями войны".

Олег Николаенко отметил, что жители Донбасса видели "достаточно силовых действий со стороны РФ", а также горя и разрухи. По словам дипломата, именно поэтому Киев "постоянно предлагает шаги" для того, чтобы сдвинуть с места процесс мирного урегулирования.

Николаенко также подчеркнул, что Украина ожидает от России добросовестного выполнения договоренностей саммита лидеров "нормандского формата", которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже.

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