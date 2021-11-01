Внештатный советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что в случае войны Россия «не сможет победить» Украину

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1 ноября 2021, 18:10 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что ВС РФ "не смогут победить" украинскую армию.

Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны Россия не сможет победить Украину. Более того, по его словам, "это будет страшная мясорубка", которая приведет к серьезным потерям для российской стороны.

Внештатный советник главы офиса президента Украины добавил, что для Киева экономическая опасность страшнее, чем военное наступление.

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