Внештатный советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что в случае войны Россия «не сможет победить» Украину

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что ВС РФ "не смогут победить" украинскую армию.
Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны Россия не сможет победить Украину. Более того, по его словам, "это будет страшная мясорубка", которая приведет к серьезным потерям для российской стороны.
Внештатный советник главы офиса президента Украины добавил, что для Киева экономическая опасность страшнее, чем военное наступление.
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