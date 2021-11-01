Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав в нем Порошенко

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1 ноября 2021, 16:45 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, Kremlin Pool/globallook.com

Впервые за время нахождения на посту президента Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, опередив в нем даже своего предшественника Петра Порошенко. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного негосударственным аналитическим центром имени Александра Разумкова.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, за кого из кандидатов на пост президента они бы не голосовали ни при каких обстоятельствах. Больше всего голосов — 31,9% - набрал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Далее следуют Петр Порошенко (31,6%), Виктор Медведчук (24,7%), Юрий Бойко (24,0%), Олег Ляшко (15,0%), Юлия Тимошенко (13,8%), Олег Тягнибок (11,0%).

По итогам другого рейтинга, обнародованного в октябре Киевским международным институтом социологии, всего за месяц Зеленский тот потерял сразу четверть своей поддержки среди граждан страны. В сентябре за него было готово проголосовать 33,3%, в октябре - лишь 24,7%.

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