Спецпредставитель президента США Эберхардт заявил, что РФ и Китай строят «агрессивные планы» в космосе

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт в понедельник заявил, что Россия и Китай якобы строят "агрессивные планы" в космосе.
Джеффри Эберхардт подчеркнул в рамках выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что США выступают за то, чтобы космос был сферой, свободной от конфликтов.
По словам спецпредставителя Джо Байдена по ядерному нераспространению, в Вашингтоне не раз отмечали, что РФ и Китай агрессивно разрабатывают технологии и размещают их в космическом пространстве. Эберхардт выразил уверенность в том, что вышеуказанные страны намерены перенести будущие конфликты в космос.
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