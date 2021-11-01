Слухи увеличивают действие: Запад пытается разрушить Россию с помощью информационный войны

Аргументы Недели → Политика 13+

1 ноября 2021, 18:33

Сегодня многие отечественные и зарубежные специалисты склоняются к тому, что одной из причин развала социалистического лагеря, крушения СССР, многих последующих катаклизмов в мире является успешно организованная и целенаправленно проведенная информационная кампания, длившаяся долгие годы. Старт ей был дан фактически сразу после Второй мировой войны по мере того, как в умах военно-политического руководства стран Запада зрело понимание, что в открытой войне Советский Союз не победить.



Хотя такое открытие здравомыслящие люди сделали давно, когда, изучив достоверную историю России, поняли – в открытом бою ее не победить, нужны иные способы и технологии. Долгие века и годы шел такой поиск, накапливалась база данных и сведений о частных неудачах России на пути исторического развития и все очевиднее становилось, что успех в противоборстве с Россией лежит в информационной (дипломатической, культурной, языковой, исторической) сфере. Вдумайтесь, единственный язык в мире, который неоднократно подвергался трансформации – это русский. Это единственный в мире смысловой язык, поэтому и задача ясная – убрать смысловые построения из слов. Свидетельством продолжающейся «агрессии» против русского языка является небывалое засилье иностранных слов, идущее с конца ХХ-го века.



С конца 50-х годов ХХ-го века в борьбе с СССР на первое место выдвигаются «сражения» за умы людей, создание «правильного» общественного мнения, прогрессивной культуры, передовой литературы, контроль информационных потоков. В рамках этих «сражений» на фоне идейной и материальной внезапности в различных сферах приложения информации: радио, телевидение, кино, театр, литература и др. шло постепенное воздействие и разложение «вражеского» народа, а через преображение его ментальной сферы разложение проникло и все сферы враждебного государства. И если в прежних войнах важным почиталось завоевание территории, то в войнах будущего действия будут вестись за ресурсы, города и души, но важнейшим ресурсом этих войн будет информация.



Руководители государства Российского испокон веков понимали важность информационной сферы. Так, Екатерина II в письме Григорию Потемкину указывала: «Слухи увеличивают действие», советуя постоянно тревожить турок пугающими слухами в дополнение к активным боевым действиям, но в то же время слухи и сплетни приносили немало забот императрице.



Одной из очевидных целей ведущейся в настоящее время информационной войны против России является слом ментальной сферы, культурного кода российского народа. Причем мероприятия, которые проводятся нашими «партнерами» на первый взгляд носят разновекторный, не связанный между собой характер. Но при более детальном рассмотрении и изучении становится очевидной основная задача: опорочить, взволновать, взбудоражить, взвинтить нервы народа, заставить его сомневаться в своей истории, культуре, верности устоев, традиций, верности избранной религиозной приверженности и т.д.



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