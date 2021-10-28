Академик Чварков: Запад не может победить Россию в открытом бою, поэтому использует способы и технологии информационной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

28 октября 2021, 13:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Член президиума Академии военных наук РФ, академик Международной академии информатизации образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат технических наук, доктор военных наук, профессор, ветеран боевых действий, специалист в области управления, информационного обеспечения, информационной безопасности, военного искусства генерал-лейтенант Сергей Чварков согласился ответить на вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели». В ходе интервью рассмотрены важные вопросы, связанные с ведением информационной войны коллективным Западом против России.

- У информационных войн, как таковых, достаточно длинная история, но почему именно сейчас о них начали так много говорить военные теоретики?

- Вообще-то говоря, история у мероприятий, которые под различным «соусом» проводились великими полководцами и политиками древности и которые в последующем с чьей-то легкой руки стали относить к информационным действиям, операциям, войнам, давняя. Причем, искусство управления и манипулирования мыслями, психическими состояниями, поступками людей формировалось, совершенствовалось и хранилось как особое тайное оружие жрецами, государственными и военными деятелями Вавилона, Древних Египта, Китая, Греции и Рима и шлифовалось в средние века.

Но если быть честным с научной точки зрения, то само понятие «информационная война» появилось не так давно, термин вошел в оборот в 80-е годы ХХ-го века, но, как это не будет удивительно, до настоящего времени не получил однозначного и четкого определения. Существует достаточно большое количество трактовок этого термина. В частности, адаптируя принятое на Западе понятие «информационной войны» к теории и практике русского, советского и российского военного искусства, можно сказать достаточно просто – под информационной войной на Западе понимают все действия, происходящие в информационной сфере, в том числе и в киберпространстве, которые обеспечивают достижение информационного превосходства. Например, одним из структурных элементов информационной войны по концептуальным документам США является дипломатия.

То, что в настоящее время информационной сфере уделяется чрезвычайно много внимания, является следствием очевидного роста значимости информации в решении задач развития любого государства. Информация стала одним из показателей мощи государства. Сегодня без соответствующего и надлежащего информационного обеспечения не могут функционировать органы государственного и военного управления, экономика, промышленность, вооруженные силы, образование, наука, а вот деструктивная информация может привести к техногенным катастрофам, росту напряженности в социальных структурах, смене режимов, несанкционированным действиям и др.

Следует заметить, что, несмотря на серьезные научные исследования феномена «информационная война», в отечественной и зарубежной науке и практике отсутствует четкая классификация и типизация информационных войн, не определены однозначно структура и содержание информационной войны, не в полной мере определены силы и средства, привлекаемые к информационным войнам, недостаточно четко прописаны границы информационной войны. Перечень методологических и концептуальных проблем можно продолжать достаточно долго.

Только, в самой технологически развитой стране мира, которой являются США, за последние десять лет специалисты и ученые в области информационных войн неоднократно меняли подходы к определению угроз в информационной сфере, которые являются предпосылками к началу информационной войны. Как, впрочем, менялся и основной противник, но сегодня – он определен однозначно – это Россия и Китай, два государства, которые наиболее продвинуты кроме США в информационной сфере.

Учитывая, что практика противоборства в информационной сфере развивается достаточно быстро, наука пытается успеть за практикой. Особенно быстро развиваются компьютерные технологии, которые выводят борьбу в киберсфере на передний край межгосударственного противоборства. Неспроста угрозы в киберсфере военно-политическое руководство США относит к жизненно важным, а нарушение «устоев» в киберпространстве США является свидетельством начала против них агрессии.

Понимая важность устранения противоречий в информационной сфере на межгосударственном уровне военно-политическое руководство Российской Федерации неоднократно на международном уровне инициировало и актуализировало вопросы международной информационной безопасности. В этих начинаниях и усилиях Россию активно поддерживает Китай, но практически все начинания уже много лет блокируются США – самой «озабоченной» страной в области кибер- и информационной безопасности. Примеров в этом направлении можно приводить до бесконечности.

- На что рассчитывает Запад, затеяв информационную войну против России? Какие при этом преследуются цели?

- Сегодня многие отечественные и зарубежные специалисты склоняются к тому, что одной из причин развала социалистического лагеря, крушения СССР, многих последующих катаклизмов в мире является успешно организованная и целенаправленно проведенная информационная кампания, длившаяся долгие годы. Старт ей был дан фактически сразу после Второй мировой войны по мере того, как в умах военно-политического руководства стран Запада зрело понимание, что в открытой войне Советский Союз не победить.

Хотя такое открытие здравомыслящие люди сделали давно, когда, изучив достоверную историю России, поняли – в открытом бою ее не победить, нужны иные способы и технологии. Долгие века и годы шел такой поиск, накапливалась база данных и сведений о частных неудачах России на пути исторического развития и все очевиднее становилось, что успех в противоборстве с Россией лежит в информационной (дипломатической, культурной, языковой, исторической) сфере. Вдумайтесь, единственный язык в мире, который неоднократно подвергался трансформации – это русский. Это единственный в мире смысловой язык, поэтому и задача ясная – убрать смысловые построения из слов. Свидетельством продолжающейся «агрессии» против русского языка является небывалое засилье иностранных слов, идущее с конца ХХ-го века.

С конца 50-х годов ХХ-го века в борьбе с СССР на первое место выдвигаются «сражения» за умы людей, создание «правильного» общественного мнения, прогрессивной культуры, передовой литературы, контроль информационных потоков. В рамках этих «сражений» на фоне идейной и материальной внезапности в различных сферах приложения информации: радио, телевидение, кино, театр, литература и др. шло постепенное воздействие и разложение «вражеского» народа, а через преображение его ментальной сферы разложение проникло и все сферы враждебного государства. И если в прежних войнах важным почиталось завоевание территории, то в войнах будущего действия будут вестись за ресурсы, города и души, но важнейшим ресурсом этих войн будет информация.

Руководители государства Российского испокон веков понимали важность информационной сферы. Так, Екатерина II в письме Григорию Потемкину указывала: «Слухи увеличивают действие», советуя постоянно тревожить турок пугающими слухами в дополнение к активным боевым действиям, но в то же время слухи и сплетни приносили немало забот императрице.

Одной из очевидных целей ведущейся в настоящее время информационной войны против России является слом ментальной сферы, культурного кода российского народа. Причем мероприятия, которые проводятся нашими «партнерами» на первый взгляд носят разновекторный, не связанный между собой характер. Но при более детальном рассмотрении и изучении становится очевидной основная задача: опорочить, взволновать, взбудоражить, взвинтить нервы народа, заставить его сомневаться в своей истории, культуре, верности устоев, традиций, верности избранной религиозной приверженности и т.д.

Расчет и цель при этом - ликвидация России, а для этого все средства и исполнители хороши. Не следует забывать, что во главе этой «игры» стоят США, на настоящий момент лидеры англосакского клуба, а у этого «клуба» давние негативные традиции по отношению с Россией. Одна из них дефрагментация нашей истории. Уж сколько усилий положили Англия (Великобритания) и США на этом поприще не поддается разумному учету. Деньги и дезинформация, слухи и подлоги, провокации и пропаганда – в ход идут любые технологии и средства. Другой не менее важной целью ведущейся информационной войны является нахождение России и ее населения в постоянном напряжении, состоянии пессимизма, безвыходности, пассивности, безысходности, угасания воли.

Анализируя ретроспективу Первой и Второй мировых войн, все больше находится сторонников в ученом мире, что за ширмой их источников очень уж проглядывается «лицо» английской короны, которая прилагала титанические усилия по «сталкиванию лбами» Германии и России. Очевидный вопрос: «Почему?» имеет не менее очевидный ответ – редкие исторические моменты мирного сосуществования России и Германии приводили к технологическим, экономическим, военным и политическим прорывам обоих государств и росту их мощи. Практически также дела обстояли и с Францией. Именно поэтому Англия делала всегда все возможное, чтобы эти отношения были натянутыми, а по большей части - враждебными. Именно поэтому в отличие от России, Англия не открывает архивов периода Второй мировой войны, конца 40-х – середины 50-х годов ХХ-го века. Именно поэтому Великобритания наряду с США являются сегодня наиболее откровенными информационными врагами России. Следует заметить, что в последние годы в этот вагон усиленно пытается «залезть» на подножку и Украина, но ее потуги у всех здравомыслящих людей вызывают удивление и смех. Но, чем сильнее «пыжатся» наши информационные «партнеры» тем выше консолидация нашего общества, тем больше понимания необходимости противостоять этим потугам, тем крепче ментальная оборона наших граждан.

Запад призывает Россию перенять его новаторство в культуре, демократии и свободе личности, которые зачастую уходят за пределы добра и зла. Возможно ли, что информационная война сводится лишь к противостоянию наших культур?

Исторический базис проблемы передачи культур имеет многовековую традицию. Многие нации и народности в процессе развития и многочисленных войн между собой стремились не только завоевать территории и разрушить государства, но, прежде всего, овладеть умами порабощенного народа и навязать ему свои традиции и культуру. По мере развития общества задача трансформации культуры вышла на передовые позиции, как одна из «мягких» технологий захвата власти и привнесения демократии.

Деформация культуры, традиций, устоев общества всегда имеет негативные последствия для жизнедеятельности и существования государства. В истории Российского государства был период, когда искажение культурного кода, абсолютное падение нравов и семейных устоев в обществе, деградация литературы и искусства послужили делу революционного переворота в 1917 г. Деградация коснулась даже офицерского корпуса России, который в части касающейся перешедших на сторону Временного правительства, а впоследствии и большевиков, утратил верность военной присяге и Кодексу чести офицера. Последствия для армии и страны были плачевными.

Применительно к периоду жизнедеятельности СССР Америка тратила огромные ресурсы на создание вещания, способного преодолевать помехи и глушение радиопередач, осуществляемые радиотехническими станциями СССР. В это время бумажная продукция пропагандистского назначения отошла на второй план и серьезных усилий США, и их союзники в этой сфере не предпринимали. Напротив, они старались ограничить поступление в СССР книг антисоветского содержания. Главной целью было побудить самих граждан перепечатывать единичные, попавшие в страну, запрещенные книги и развивать «самиздат» среди ограниченного круга наиболее восприимчивой и продвинутой советской интеллигенции граждан. «Самиздат» имел ограниченное распространение и имел узкое хождение, в основном среди интеллигенции Москвы и Ленинграда.

Более внимательно и уважительно США отнеслись к кинопродукции. Однако Минкульт СССР неохотно приобретал американские фильмы, при этом отдавая предпочтение кинопродукции Франции и Италии. США стали усиленно через сторонние фонды и компании спонсировать прогрессивных режиссеров и кинематографистов этих стран, абсолютно не придавая значения идеологическому содержанию фильмов. Но при этом непреложным правилом была обязательность показа шикарной жизни, простоты нравов, доступности удовольствий, нарядных интерьеров, свободной любви, модной одежды, современных автомобилей и т.п. Все это подкреплялось новой популярной музыкой и культурными передачами, транслирующимися радиостанциями «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа», ВВС и др. Такой разноплановый и, казалось бы, не связанный по сферам воздействия подход оправдал себя - СССР проиграл информационную войну.

Однако в ходе информационной войны того периода решить главную задачу США и их союзникам - распропагандировать и «окультурить» советский народ не удалось. Но эта задача имела успех в отношении средних слоев правящей номенклатуры и ведущей интеллигенции.

Тем не менее, не в традициях англосаксов отказываться от достижения определенных в свое время целей. Именно поэтому усилия США и их союзников в области навязывания своих взглядов, устоев, «новаторства» в культуре, музыке, кино и искусстве, распространении демократии и свобод личности во временной перспективе будут только нарастать.

Однако парадоксальность российского общества состоит в его самооздоровлении. В настоящее время в России наблюдается небывалый интерес к отечественной истории, культуре, музыке, традициям и отношениям между народами, которые были свойственны испокон веков населению, проживающему в этой стране, и были ориентированы на традиции добра, взаимопомощи и дружбы. Кроме того, эти устремления народа в настоящее время всемерно поддерживаются государством, что говорит об небывалом усложнении решения задачи «окультуривания» народов России, стоящей перед англосаксами.

Беспрецедентная идеологическая социально-психологическая война Запада против России является одной из причин демографического кризиса в стране. Во многом это объясняется попытками либералов внедрить западные стандарты, сформировать новый типа личности - индивидуалиста, эгоиста, обеспечить свободу миграции, уменьшить значимость семьи и коллектива. Одновременно усиленно идет работа на всех направления – история, культура, образование - по устранению общероссийских нравственных ценностей, разрушению русского языка и генетического кода, навязыванию ЛГБТ-ценностей, феминизма и других принятых на Западе атрибутов общественной жизни.

Необходимо отметить, что должного отпора от российской культуры, социальной сферы, правительства данные информационные вбросы и атрибуты западной идеологии (при политике деидеологизации) в России пока не получают. Самую сложную напряженную борьбу за умы молодежи и подрастающих поколений мы пока проигрываем, хотя еще не все потеряно…

Сергей Шойгу заявил на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов»: «Страшнейшей угрозой для России является разложение её общества». В чём выражается это разложение?

Министр обороны РФ С.К. Шойгу не то, что прав, а абсолютно прав. Повторюсь. Русских победить в открытой битве невозможно. Испокон веков мы в этом виде культуры и искусства бесспорно лучшие. Не имеет смысла приводить выражения Наполеона, Бисмарка, Даллеса и многих других, которые достаточно известны, как специалистам в области информационной безопасности, так и обывателям. Но то, что каждое из выражений содержит в себе поступательный алгоритм разложения русского (советского, российского) общества по прошествии, лет мы понимаем.

Но, например, у Даллеса были «достойнейшие» предшественники. В апреле 1942 года на совещании по управлению коренными народами Гитлер произнес: «…если русские, украинцы, киргизы и т.д. научаться читать и писать, то это может нам лишь повредить. Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способным из них получить определенные знания в области истории, …прийти к размышлениям политического свойства, острие которых было бы неизбежно направлено против нас. …было бы разумнее …информировать людей о новостях и дать им пищу для разговоров, это лучше, чем допустить их к самостоятельному изучению научных сведений…». И это было сказано тогда, когда в СССР уже была ликвидирована безграмотность. Таким образом, различными западными идеологами издавна предпринимались усилия по разложению российского общества.

В частности, много лет в мире насаждается миф о беспробудном пьянстве русского народа, но историческая правда говорит обратное -русскому народу пьянство было противно и усиленно навязывалось. Сведения XVIII-XIX веков содержат сведения о «пьяных» бунтах, когда народ громил питейные производства и заведения и был не согласен с навязываемой ему «винной традицией». В дальнейшем «вредность» пьянства и правоту народа подтвердила Октябрьская революция. Разложение, как и гниение начинается с малого.

Более двух тысячелетий назад были провозглашены десять заповедей Божьих, которые в той или мере нашли свое отражение в нравственных нормах и устоях всех народов мира. Труд, уважение к старшим и особенно почитание матери и отца, любовь к ближним, стремление к духовному и культурному развитию, отрицательное отношение к непомерному обогащению, насилию, прелюбодействию, воровству и стяжательству, обману, лжесвидетельствованию — все это много веков является базисом человеческих отношений и ведет цивилизацию вперед.

Отход от этих устоев и есть разложение общества. К сожалению, с развалом Советского Союза многие из зарубежных «ценностей», которые прямо противоположны заветам и успешно навязаны нашему обществу слугами золотого тельца ведут к разложению и деградации людей и общества в целом. Поэтому обеспокоенность военно-политического руководства России данными обстоятельствами понятна. И именно поэтому сегодня вопросы военно-патриотического воспитания, молодежной политики поставлены в ранг приоритетов обеспечения национальной безопасности РФ.

- Какие меры необходимо предпринимать государству для борьбы с разложением общества и для ведения информационной войны? Какие службы для этого необходимо создавать?

- Ответ на данный вопрос очевиден. Воспитание, образование, культура. Это три сферы, которые формируют ментальную сферу человека и составляют базис его поведения и существования как гражданина государства. Чем лучше воспитание, чем шире образование и чем выше культура, тем тверже убеждения имеет человек, тем увереннее стоит на ногах, тем более способен противостоять различным воздействиям на его ментальную и психологическую сферу.

В настоящее время в государстве сложилась достаточно действенная система мер по противодействию усилиям «партнеров», которые они предпринимают по разложению нашего общества. Однако эффект данной системы мер значительно снижается мерами противодействия, которыми изобилует интернет. Определенные вопросы есть к современному кино и театру, на экранах и площадках которых иногда появляются «истинные» шедевры похабщины и извращений, прославляющие самые низменные стороны человеческой натуры. Противостоять этому только запретительными мерами в современных условиях вряд ли возможно. Должна быть создана система просветительской работы, начиная фактически с детских садов с привлечением лучших педагогов и психологов России. Необходимо активнее вовлекать молодежь и население в различные культурные, просветительские, образовательные, патриотические проекты, повысить доступность для их участия в них, поощряя и стимулируя наиболее активных участников. Необходимо шире привлекать молодежь к участию в научных проектах, возродить систему клубов по интересам (технического, художественного и театрального творчества, юных натуралистов и др.).

Показателен в этом отношении опыт Министерства обороны РФ, которое предпринимает серьезные усилия по борьбе с разложением общества. Это и возрожденное и набирающее силу день ото дня патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», это и различные творческие конкурсы, это и научно-технический центр «Эра», расширяющаяся сеть суворовских и кадетских училищ, поисковое движение – всего не перечесть. Очевидно, что к такому позитиву должны подключиться и другие министерства и ведомства, а также коммерческие структуры. Но это напряженная и многолетняя работа, успех которой будет очевиден. Если же в широком плане очертить круг «борцов» с разложением общества, то в нем очевидно должны присутствовать: правительственные министерства, ведомства, правительственные, неправительственные, коммерческие и некоммерческие фонды и организации, научно-исследовательские, экспертные, общественные и частные волонтерские организации, культурные, ветеранские организации и религиозные движения и т.д.

Что касается ведения информационной войны, то хотелось бы, чтобы в этом вопросе в нашем обществе сложилось понимание, что Россия на государственном уровне не занимается этим хлопотным делом, как бы его не представляли наши «партнеры». В нашем государстве разработана система мер в области обеспечения информационной безопасности, и она отражена в целом ряде законодательных, нормативных правовых, доктринальных и концептуальных документах. В этих же документах четко определены органы государственного управления и службы, которые несут ответственность за состояние информационной безопасности.

- В чём секрет разлагающего воздействия на умы людей? Как планируются и ведутся информационные войны? Существуют ли особые методики?

- Ответ будет кратким. Секрет разлагающего воздействия на умы людей состоит в человеческой природе, которая противоречива и ее всегда тянет ко всему низменному, непознанному и противоречивому. Поэтому технологии пропаганды и агитации, информационно-психологического воздействия постоянно совершенствуются, на этом направлении на Западе работает большое количество научных центров, привлекаются ведущие университеты и ученые. Работы, как правило, носят закрытый характер и не афишируются, а их результаты находят свое воплощение в технологиях «мягкой» силы, «цветных» революций, «гибридных» войн и других новых конфликтов.

Вопросы планирования информационных войн являются наиболее закрытой темой в деятельности США и их союзников по НАТО, поэтому говорить о каких-то конкретных аспектах этой деятельности сложно. Можно только предполагать, что само планирование осуществляется высококвалифицированными специалистами и четко выверено по целям, задачам, времени, исполнителям и субъектам воздействия.

Учитывая, что ведение информационной войны охватывает все сферы деятельности государства – объекта воздействия, соответственно и методики воздействия будут разными. Свои в информационно-технической (кибернетической) сфере, свои в информационно-психологической (ментальной) сфере, свои в культурной сфере и т.д. Все зависит от поставленных целей и определенных задач и решительности в их реализации.

Анализируя последние шаги в информационной сфере наших озабоченных партнеров, можно отметить некоторые их очевидные устремления, которые в той или иной мере неоднократно отмечались отечественными ведущими специалистами в области информационной безопасности, такими как А. Манойло, И. Панарин, Е. Ларина, Н. Старостин. Среди них: стремление наших «партнеров» эмоциональной заряженности преподносимого материала, стимулирующего положительную и отрицательную внутреннюю мотивацию и приносящему моральное удовлетворение; оперативность, кратковременность и «жесткая» наступательность материалов воздействия при условии наращивания до определенного уровня скандальности, пикантности и новизны по мере их востребованности среди населения; количество негатива должно быть дозированным, большое количество негатива может привести к противоположному эффекту; в случае критики военно-политического руководства она как правило, носит конструктивный характер с предложением вариантов решения проблем; большую роль в достижении целей информационных воздействий играют каналы коммуникации, группы (страны) поддержки и степень их вовлеченности в реализацию целей и задач информационной войны; стремление в реализации информационных воздействий на как можно большем «фронте» с опережающим блокированием оборонительных шагов со стороны субъекта воздействия, не чураясь никаких низменных приемов; скрытность, недосказанность, блеф, интрига, таинственность, конспирация, угроза действия приводят иногда к большему результату, чем само действие, но это «высший пилотаж»; подрыв репутации и авторитета субъекта (объекта) воздействия; вера в успех информационной войны, нацеленность на победу.

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