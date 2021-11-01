Политолог Коровин заявил, что любое развитие конфликта между Польшей и ЕС будет для Старого Света негативным

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1 ноября 2021, 16:48 Источник: Свободная пресса

флаг Польши, pixabay.com

Российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что любое развитие конфликта между Польшей и Европейским союзом будет негативным для Старого Света.

Ранее стало известно, что польские власти отказались выплачивать ежедневные миллионные штрафы в пользу Еврокомиссии.

Валерий Коровин в беседе со "Свободное прессой" отметил, что подобное решение Варшавы вызвано тем, что в Польше, как и в ряде других европейских стран, возрос скепсис относительно структуры ЕС и перспектив сообщества. По мнению политолога, вскрылась истинная суть Евросоюза, который был создан как американский проект по контролю над Европой в целях установления внешнего управления, а также осуществления экономической эксплуатации Старого Света.

"Это мало кого устраивает в нынешней Европе", – подчеркнул эксперт. Более того, он предположил, что если со стороны европейских бюрократических структур будет усиливаться давление на Варшаву, то поляки будут готовы к выходу из ЕС. На этом фоне, как отмечает Валерий Коровин, возникает вопрос, кому это больше нанесет урон – Польше или Евросоюзу. Политолог выразил уверенность в том, что для ЕС сложившаяся ситуация является очень сложной.

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