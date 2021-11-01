Путин сообщил, что на вошедший в акваторию Черного моря корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил днем в понедельник, 1 ноября, что на вошедший в акваторию Черного моря корабль ВМС Соединенных Штатов Америки можно посмотреть в бинокль.
В рамках военного совещания, которое сегодня проходит в Сочи, Владимир Путин заметил, что на судно Военно-морских сил США в Черном море можно также посмотреть в прицел средств обороны.
Ранее сегодня стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки Mount Whitney начал переход в акваторию Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по Североатлантическому альянсу.
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