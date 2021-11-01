Лавров заявил о попытках Украины втянуть Россию в конфликт в Донбассе
1 ноября 2021, 13:42
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти намерены создать провокационную ситуацию на востоке страны, чтобы втянуть Москву в конфликт в Донбассе.
«Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются»,- высказал дипломат в программе Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».
Ранее политолог Алексей Кочетков выразил мнение, что события последнего времени в Донбассе ясно показывают, что киевские власти взяли курс на провоцирование военного конфликта с РФ.
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