Лавров не увидел связи между вакциной и дистанционным участием Путина в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дистанционное участие президента страны Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который проходит 30-31 октября в итальянском Риме.
«Что касается вакцин и физического присутствия президента РФ, я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношение вакцин»,- высказал дипломат на брифинге по итогам саммита.
Ранее Путин, выступая на саммите G20, заявил о необходимости ускорить взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации разными странами.
Кроме того в пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер примет участие в саммите по видеосвязи из-за непростой эпидемиологической ситуации.
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