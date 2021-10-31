Лавров не увидел связи между вакциной и дистанционным участием Путина в саммите G20

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31 октября 2021, 18:39 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дистанционное участие президента страны Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который проходит 30-31 октября в итальянском Риме.

«Что касается вакцин и физического присутствия президента РФ, я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношение вакцин»,- высказал дипломат на брифинге по итогам саммита.

Ранее Путин, выступая на саммите G20, заявил о необходимости ускорить взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации разными странами.

Кроме того в пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер примет участие в саммите по видеосвязи из-за непростой эпидемиологической ситуации.

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