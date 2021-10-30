В акваторию Черного моря зашел американский эсминец «Портер»

Вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец "Портер" в субботу зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.
Согласно последней информации, силы и средства Черноморского флота к настоящему моменту приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США.
Ранее сегодня шестой флот Соединенных Штатов Америки сообщил об отправке своего флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Черного моря в целях проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
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