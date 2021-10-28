Военный эксперт Евсеев предупредил РФ о возможной атаке Британии и Украины на Крым

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28 октября 2021, 12:32 Источник: Экономика сегодня

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Британия планирует создать на Украине центры подготовки диверсантов ВСУ, выпускников которых будут отправлять на совершение провокаций в Крыму.

Евсеев считает, что готовить будущих диверсантов будут британцы. По его словам, России придется принимать дополнительные меры по защите Крыма от провокационных действий украинцев, подключать «не только Черноморский флот, но и ФСБ».

«Скорее всего, на катера поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения»,- цитирует его слова «Экономика Сегодня».

Он уверен, что тесное сотрудничество Великобритании и Украины может свидетельствовать о подготовке совместного удара по Крыму. Евсеев отметил, что «серьезный вызов для России». Эксперт призывает Москву подготовить «адекватный ответ».

Ранее внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выразил мнение, что Россия должна «убраться своими войсками» из Крыма и выплатить за него Украине 120 млрд долларов.

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