Песков заявил, что высказывание Зеленского о «возвращении» Крыма может иметь негативные последствия

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27 октября 2021, 12:49 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении "вернуть" Крым, отметил, что речь идет о территориальных притязаниях к РФ.

Накануне Владимир Зеленский после решения апелляционного суда Амстердама вернуть скифское золото Украине заявил, что впоследствии страна "вернет себе и Крым".

Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывание украинского лидера о "возвращении" полуострова является заявлением о территориальных притязаниях к РФ. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, подобные слова могут иметь негативные последствия.

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