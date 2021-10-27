Республиканец Гуд заявил, что при Байдене у России, Ирана и КНДР «больше нет причин опасаться США»

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27 октября 2021, 09:08

Конгресс США, pixabay.com

Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд подверг критике деятельность администрации американского президента Джо Байдена, выразив недовольство его внешнеполитической линией.

Боб Гуд, в частности, заметил, что у России, Ирана и Северной Кореи "больше нет причин опасаться США".

Конгрессмен, как сообщает RT, в рамках выступления в конгрессе заметил, что мало кто мог предположить, насколько быстро и действенно действующий американский лидер способен "испортить практически любую ситуацию".

Республиканец также уточнил, что сейчас сложно определить, какая именно проблема для Соединенных Штатов является наиболее серьезной – сокращение числа рабочих мест, "безответственные" траты бюджетных средств, рост преступности или стремительная инфляция.

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