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Республиканец Гуд заявил, что при Байдене у России, Ирана и КНДР «больше нет причин опасаться США»

, 09:08

Республиканец Гуд заявил, что при Байдене у России, Ирана и КНДР «больше нет причин опасаться США»
Конгресс США, pixabay.com

Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд подверг критике деятельность администрации американского президента Джо Байдена, выразив недовольство его внешнеполитической линией.

Боб Гуд, в частности, заметил, что у России, Ирана и Северной Кореи "больше нет причин опасаться США".

Конгрессмен, как сообщает RT, в рамках выступления в конгрессе заметил, что мало кто мог предположить, насколько быстро и действенно действующий американский лидер способен "испортить практически любую ситуацию".

Республиканец также уточнил, что сейчас сложно определить, какая именно проблема для Соединенных Штатов является наиболее серьезной – сокращение числа рабочих мест, "безответственные" траты бюджетных средств, рост преступности или стремительная инфляция.

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