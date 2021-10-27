Байден заявил, что он успешнее Трампа как в сфере борьбы с COVID-19, так и в экономике

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2021, 07:14 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что он успешнее своего предшественника на посту главы страны Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом нового типа, так и в экономике.

В рамках митинга в поддержку кандидата на должность губернатора штата Виргиния от Демократической партии Терри Маколиффа Джо Байден назвал его соперника-республиканца Гленна Янгкина "прислужником" Дональда Трампа.

По словам действующего американского лидера, его предшественник – единственный президент со времен Герберта Гувера, за четыре года правления которого было потеряно больше рабочих, чем создано. Байден подчеркнул, что его администрация всего за девять месяцев создала больше рабочих мест, чем появилось когда-либо ранее за аналогичный период.

Политик также обратил внимание, что при Трампе от коронавируса привились лишь 2 миллиона американцев, а за время его правления – свыше 190 миллионов.

Более того, Байден напомнил, что экс-президент США любит хвастать, что главным индикатором экономической ситуации является фондовый рынок. "Посмотрите на фондовый рынок сейчас, он вряд ли когда-то был выше", – подчеркнул американский лидер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости