Опять Трамп оказался прав: США не справляются с наплывом беженцев из Южной Америки

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22 октября 2021, 13:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Чили, Эквадор и Колумбию, чтобы обсудить с их правительствами вопросы миграции. Особое беспокойство в Вашингтоне вызывают беженцы с Гаити, которые прорываются через границу незаконными способами.



В Белом доме хотят, чтобы государства Южной Америки взяли на себя ответственность по контролю за передвижением мигрантов. Блинкен заявил о необходимости проведения скоординированной работы по данному направлению. Странам, из которых население пытается уйти, рекомендовано пересмотреть системы управления, искоренить коррупцию.



Для пресечения передвижения мигрантов к южным границам США, американское правительство в этом году выделило деньги Колумбии. С прошлого года американцы инвестировали более 10 миллиардов долларов в страны Латинской Америки. Южноамериканские получатели, имеющие авторитарные правительства, не вписываются в политическую канву Белого Дома, который рассматривает их как партнёров. Ведь Вашингтон сотрудничает только с демократическими режимами. Но миграционный кризис заставляет отступать от принципов.



Наплыв мигрантов приводит к увеличению уровня уличной преступности, нагрузке на бюджет для содержания, лечения и депортации иностранцев. А ведь экс-президент США Дональд Трамп вновь оказался прав, не зря он начал строить стену на границе с Мексикой. Байден эту стройку остановил.





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