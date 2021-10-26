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Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил об ускорении движения Украины в НАТО

, 12:45 Источник: РИА "Новости"

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил об ускорении движения Украины в НАТО
флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко в ходе межпарламентского совета Украина-НАТО заявил, что страна движется к стандартам альянса гораздо быстрее, чем в предыдущие годы.

Александр Корниенко подчеркнул во вторник, 26 октября, что результаты реформ на Украине свидетельствуют о том, что страна движется к стандартам Североатлантического альянса гораздо быстрее, чем в последние несколько лет.

Первый вице-спикер Рады добавил, что украинский  народ устал от обещаний политиков – именно это заставляет страну приближаться к канонам НАТО с большей скоростью.

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