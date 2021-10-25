Лавров: отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, поскольку их просто нет

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 25 октября, заявил, что отношения Москвы и НАТО нельзя назвать катастрофическими, поскольку их просто нет.
Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт подчеркнул, что Североатлантический альянс не является другом России, поскольку в организации решили, что не хотят быть дружественными по отношению к Москве.
Глава МИД России назвал генсека НАТО Йенса Столтенберг своим хорошим другом и отметил, что он являлся "великолепным премьер-министром Норвегии". Лавров, однако, обратил внимание на то, что теперь Столтенберг заявляет, что альянс должен нести ответственность за безопасность всего мира.
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