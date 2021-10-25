В МИД заявили, что Германия продемонстрировала незаинтересованность в диалоге с Москвой

В МИД РФ заявили, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по вопросу деэскалации.
Ранее Министерство обороны РФ вызвало военного атташе ФРГ и вручило ему ноту в связи со словами Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что следует очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать вооруженные силы против России.
В МИД сегодня отметили, что глава Минобороны Германии продемонстрировала незаинтересованность в серьезном диалоге с РФ по деэскалации накануне натовской встречи.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что в ФРГ найдутся разумные руководители, которые смогут удержать своего министра обороны от "опрометчивого желания" испытать надежность вооруженных сил РФ.
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