В МИД заявили, что Германия продемонстрировала незаинтересованность в диалоге с Москвой

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25 октября 2021, 19:42 Источник: МИД России

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД РФ заявили, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по вопросу деэскалации.

Ранее Министерство обороны РФ вызвало военного атташе ФРГ и вручило ему ноту в связи со словами Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что следует очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать вооруженные силы против России.

В МИД сегодня отметили, что глава Минобороны Германии продемонстрировала незаинтересованность в серьезном диалоге с РФ по деэскалации накануне натовской встречи.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что в ФРГ найдутся разумные руководители, которые смогут удержать своего министра обороны от "опрометчивого желания" испытать надежность вооруженных сил РФ.

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