Публицист Газенко назвал «индустриальной смертью» для ФРГ возможный переход страны на американский СПГ
25 октября 2021, 15:11
Режиссер и публицист Роман Газенко в рамках беседы с журналистами в понедельник, 25 октября, назвал "индустриальной смертью" для ФРГ возможный переход страны на сжиженный природный газ из США.
Роман Газенко выразил мнение, что власти Соединенных Штатов Америки противостоят запуску "Северного потока – 2" в целях продажи собственного сжиженного газа, который стоит на 30% дороже, чем российский "трубопроводный".
Публицист в разговоре с RT подчеркнул, что подобная сделка с Вашингтоном противоречит интересам самой Германии и Европейского союза в целом. Газенко обратил внимание на то, что от энергетического сырья зависит стоимость национального продукта. Более того, Германия из экспортера рискует превратиться в импортера, что будет означать "индустриальную и экономическую смерть" для страны.
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