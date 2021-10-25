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Публицист Газенко назвал «индустриальной смертью» для ФРГ возможный переход страны на американский СПГ

, 15:11

Публицист Газенко назвал «индустриальной смертью» для ФРГ возможный переход страны на американский СПГ
газопровод, Stefan Sauer/dpa

Режиссер и публицист Роман Газенко в рамках беседы с журналистами в понедельник, 25 октября, назвал "индустриальной смертью" для ФРГ возможный переход страны на сжиженный природный газ из США.

Роман Газенко выразил мнение, что власти Соединенных Штатов Америки противостоят запуску "Северного потока – 2" в целях продажи собственного сжиженного газа, который стоит на 30% дороже, чем российский "трубопроводный".

Публицист в разговоре с RT подчеркнул, что подобная сделка с Вашингтоном противоречит интересам самой Германии и Европейского союза в целом. Газенко обратил внимание на то, что от энергетического сырья зависит стоимость национального продукта. Более того, Германия из экспортера рискует превратиться в импортера, что будет означать "индустриальную и экономическую смерть" для страны.

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