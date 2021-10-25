Пушков заявил, что у Украины есть все шансы остаться «на обочине мировой политики»

Сенатор Алексей Пушков подверг критике высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, который заявил о разработке Западом нового миропорядка, в котором РФ останется "на обочине мировой политики".
Алексей Пушков заявил, что на обочине мировой политики все шансы есть остаться у Украины. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике обратил внимание на то, что бывший глава украинского МИД плохо понимает, о чем говорит, а также плохо следит за текущим ходом событий.
Сенатор напомнил, что РФ входит в "большую тройку" ведущих мировых держав, является постоянным членом Совета безопасности ООН, а также обладает самыми крупными в мире запасами газа и нефти.
"Кто и куда ее [Россию] вытолкнет? Огрызко, что ли?", – саркастически заметил Пушков.
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