Пушков заявил, что у Украины есть все шансы остаться «на обочине мировой политики»

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25 октября 2021, 17:49 Источник: Telegram

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков подверг критике высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, который заявил о разработке Западом нового миропорядка, в котором РФ останется "на обочине мировой политики".

Алексей Пушков заявил, что на обочине мировой политики все шансы есть остаться у Украины. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике обратил внимание на то, что бывший глава украинского МИД плохо понимает, о чем говорит, а также плохо следит за текущим ходом событий.

Сенатор напомнил, что РФ входит в "большую тройку" ведущих мировых держав, является постоянным членом Совета безопасности ООН, а также обладает самыми крупными в мире запасами газа и нефти.

"Кто и куда ее [Россию] вытолкнет? Огрызко, что ли?", – саркастически заметил Пушков.

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