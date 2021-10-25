Сенатор Цеков заявил, что словами о ракетной атаке на Москву Арестович хочет доказать свою лояльность украинской аудитории

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25 октября 2021, 14:41 Источник: RT

Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что оперативно-тактические ракеты в будущем могут долетать до Москвы.

«Конечно, это больше самопиар. Надо сделать громкое заявление, чтобы на него обратили внимание, чтобы его оценили. Он понимает, что его однозначно отрицательно оценят за пределами Украины. Не только в России. Я думаю, что и другие страны, которые здраво понимают, что такое возможная атака Украины в направлении России: не только Москвы, но и в отношении любого другого города»,- высказал он RT.

Цеков считает, что Арестовичу важна положительная реакция со стороны Киева, поскольку недавно он отрицательно высказался по поводу насильственной украинизации в стране. По словам сенатора, сейчас у советника возникли определённые конфликты с представителями националистических кругов, поэтому ему нужно «доказать свою лояльность».

Ранее Арестович выразил мнение, что действия российских властей ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты в обозримом будущем в качестве паритета будут направлены на Москву.

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