Арестович раскрыл, что Украина создаёт оперативно-тактические ракеты, и Киев направит их на Москву

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24 октября 2021, 22:54 Источник: РИА Новости

Алексей Арестович, фото из соцсети

Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал, что Украина работает над своей ракетной программой, и украинские оперативно-тактические ракеты могут долететь до Москвы.

По словам Арестовича, сейчас действия российских властей ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты в обозримом времени в качестве паритета будут направлены на Москву.

На днях президент Украины Владимир Зеленский встречался с прибывшим в Киев министром обороны США Ллойдом Остином. Украинский лидер поблагодарил Остина за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей ВСУ с целью противодействия российской агрессии.

Слова Арестовича опубликованы на сайте телеканала "Дом". Он заявил, что руководство России "доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой".

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