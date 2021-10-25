Духовник Путина: проблема россиян, что президент не бессмертен
25 октября 2021, 09:59Источник:
Daily Storm
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента России Владимира Путина, назвал главную проблему населения.
По словам священнослужителя, Путин совершил подъем страны на международном уровне, а также воодушевил народ. По его словам, действия российского лидера сформировали мнение человека о нем.
«… многие смотрят и говорят: „А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?“ Но это и наша проблема, человек не бессмертен», - заключил Шевкунов.
Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Глава государства отметил, что до следующих выборов довольно много времени.
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