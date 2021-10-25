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Духовник Путина: проблема россиян, что президент не бессмертен

, 09:59 Источник: Daily Storm

Духовник Путина: проблема россиян, что президент не бессмертен
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником президента России Владимира Путина, назвал главную проблему населения.

По словам священнослужителя, Путин совершил подъем страны на международном уровне, а также воодушевил народ. По его словам, действия российского лидера сформировали мнение человека о нем.

«… многие смотрят и говорят: „А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?“ Но это и наша проблема, человек не бессмертен», - заключил Шевкунов.

Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Глава государства отметил, что  до следующих выборов довольно много времени. 

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