Песков заявил, что «ничего страшного не произойдет», если Россия откажется от отношений с НАТО

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24 октября 2021, 14:28

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приостановку деятельности российского постпредства при НАТО. По его словам, Россия всегда выступала за развитие отношений с альянсом.

«Здесь важно еще отметить, что несмотря на эту агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально»,- пояснил официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что НАТО считает РФ своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией «нет ничего страшного». Он добавил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи не способны скрыть истинное предназначение этого блока».

«… поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений»,- резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО. Такие меры последовали в ответ на высылку российских дипломатов при альянсе.

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