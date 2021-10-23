Кулеба заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО является вопросом времени

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23 октября 2021, 14:55 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 23 октября, заявил, что членство страны в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе является лишь вопросом времени.

Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что в будущем страна станет членом Евросоюза и НАТО, которые являются институциональным проявлением свободного мира. "А Украина свою свободу и демократию защитила", – подчеркнул дипломат.

Кулеба убежден, что это лишь вопрос времени, когда Украина сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы. Глава украинского МИД, однако, не стал отрицать, что у страны есть много проблем, которые следует решить.

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