Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов организации.
Сенатор призвал перестать "рассказывать сказки" об оборонительном характере Североатлантического альянса, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также о поддержке агрессии Соединенных Штатов Америки и Британии в Ираке. Более того, в настоящий момент Штаты пытаются привлечь силы НАТО к борьбе против КНР, подбираясь в то же время к российским границам.
Алексей Пушков также порекомендовал странам-членам альянса опасаться вступления Украины в организацию, поскольку Киев во главе с "агрессивно-безответственной властью" сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с РФ.
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