Столтенберг заявил, что Россия не может вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в рамках пресс-конференции в пятницу, 22 октября, что Россия не может вмешиваться в вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.
Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО является оборонительным союзом, поэтому России не стоит беспокоиться из-за вступления Украины в его состав.
Генсек также подчеркнул, что решение о членстве Украины будет принимать непосредственно эта страна, а также тридцать государств-участников НАТО. По словам Столтенберга, никакая друга страна не имеет права вмешиваться в данный процесс, поскольку Киев должен самостоятельно выбирать траекторию своего развития.
Так Йенс Столтенберг прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что глава Пентагона Ллойд Остин фактически открыл Украине двери в альянс, приехав в Киев.
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