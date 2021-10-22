Столтенберг заявил, что Россия не может вмешиваться в вопрос вступления Украины в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

22 октября 2021, 14:35 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, CNP/AdMedia

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в рамках пресс-конференции в пятницу, 22 октября, что Россия не может вмешиваться в вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.

Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО является оборонительным союзом, поэтому России не стоит беспокоиться из-за вступления Украины в его состав.

Генсек также подчеркнул, что решение о членстве Украины будет принимать непосредственно эта страна, а также тридцать государств-участников НАТО. По словам Столтенберга, никакая друга страна не имеет права вмешиваться в данный процесс, поскольку Киев должен самостоятельно выбирать траекторию своего развития.

Так Йенс Столтенберг прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что глава Пентагона Ллойд Остин фактически открыл Украине двери в альянс, приехав в Киев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости