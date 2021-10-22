Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 22 октября, в рамках разговора с журналистами, заявил, что, по мнению Кремля, официальный диалог с НАТО не нужен.
Дмитрий Песков отметил, что новый оборонный план Североатлантического альянса "красочным образом подтверждает" правильность решений Москвы о прекращении официального диалога с организацией, которые были приняты несколько дней назад.
"Он просто не нужен, диалог в таких условиях не нужен", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина и добавил, что подобные концепции НАТО лишний раз подтверждают этот факт.
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