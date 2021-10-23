Меркель заявила, что иногда связывала определенные политические сигналы с цветом своей одежды

Действующая канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках беседы с сотрудниками немецкого издания Suddeutsche Zeitung признала, что иногда с цветом своей одежды связывала определенные политические сигналы.
Ангела Меркель сообщила журналистам, что не намерена отдавать свои костюмы в музеи, поскольку регулярно направляет вещи в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся.
Напомним, ранее сегодня канцлер ФРГ в разговоре с представителями СМИ заявила, что еще в 2001 году в рамках выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с политиком.
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