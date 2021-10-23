Сенатор Ковитиди заявила, что Крым «всегда жил мечтой» о воссоединении с Россией

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23 октября 2021, 13:23

Крым, pixabay.com

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в субботу, 23 октября, оценила заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко о том, что Киев не намерен "возвращать" Крым и Донбасс.

Ольга Ковитиди подчеркнула, что Крым "всегда жил мечтой" о воссоединении с Родиной, вследствие чего любые попытки "возвращать" полуостров и Донбасс Украине неминуемо закончатся провалом. "Насильно мил не будешь, ведь люди свой выбор уже сделали", – отметила сенатор в беседе с RT и добавила, что все остальное – это политические манипуляции.

Напомним, ранее Евгений Червоненко выразил мнение, что Киев не намерен "возвращать" Крым и Донбасс, поскольку жители вышеуказанных территорий не проголосуют за нынешнюю украинскую власть.

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