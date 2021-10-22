Замглавы МИД РФ Грушко заявил о невозможности дипломатического общения с НАТО

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22 октября 2021, 12:40 Источник: Россия 24

замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил в пятницу, что нормальное дипломатическое общение в условиях предпринятых НАТО недружественных по отношению к России шагов невозможно.

Александр Грушко добавил, что Североатлантический альянс целенаправленно разрушал всякие контакты и возможность сотрудничества с Российской Федерацией.

По словам замминистра иностранных дел РФ, сейчас в отношениях с НАТО не осталось практически никаких позитивных элементов.

Напомним, ранее сегодня сенатор Алексей Пушков заявил, что за словами генсека альянса Йенса Столтенберга о намерении улучшить отношения с Россией ничего не стоит

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