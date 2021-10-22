В ЕП заявили, что Россия и Китай «вмешиваются» в дела других стран

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22 октября 2021, 09:07

флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европарламенте заявили, что РФ и Китай якобы осуществляют "вмешательство" во внутренние дела других государств. Соответствующие данные поступили к настоящему моменту в распоряжение журналистов.

В тексте документа Европарламента есть ссылка на данные, согласно которым, за минувшие десять лет Москва и Пекин, как и "другие авторитарные режимы", якобы направили более 300 миллионов долларов на вмешательство в "демократические процессы" в других странах.

Кроме того, как сообщает RT, в проекте резолюции подчеркивается, что Россия и КНР пытаются расширить сферы своего влияния за границей. Эта деятельность может осуществляться посредством культурных, образовательных центров и даже религиозных учреждений.

Помимо прочего в тексте говорится о том, что Москва и Пекин якобы занимаются распространением пропаганды за рубежом.

В ЕП предложили различными способами противодействовать вышеуказанным вызовам.

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