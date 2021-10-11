Европарламент требует запретить распознавание лиц в общественных местах: это нарушение прав граждан

Аргументы Недели → Политика 13+

11 октября 2021, 13:31

Фото: pixabay.com

Депутаты Европарламента призвали ввести запрет на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. Соответствующая резолюция принята большинством голосов.

В Европарламенте считают, что за людьми с помощью распознавания лиц допустимо следить, только если их подозревают в преступлении. Использовать искусственный интеллект в целях массовой слежки нельзя.

Европейские парламентарии предупреждают, что системы распознавания лиц нарушают права и свободы граждан, неприкосновенность частной жизни. Пока данная резолюция не имеет юридической силы, однако хорошо отражает мнение депутатов.

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