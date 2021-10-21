Путин назвал преимущества газопровода «Северный поток-2»
21 октября 2021, 20:59
Владимир Путин назвал преимущества газопровода «Северный поток-2». Трубопровод проложен по дну Балтийского моря.
Президент РФ, выступая на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что «Северный поток-2» - это современные технологии и трубы, в более, чем пять раз меньше выбросов, чем при транзите природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.
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