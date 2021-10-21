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21 октября 2021, 20:59

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин назвал преимущества газопровода «Северный поток-2». Трубопровод проложен по дну Балтийского моря.

Президент РФ, выступая на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что «Северный поток-2» - это современные технологии и трубы, в более, чем пять раз меньше выбросов, чем при транзите природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Экономист Юрий Ершов считает, что Европа смирилась с зависимостью от российской корпорации «Газпром» и ждет сертификации «Северного потока – 2».

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