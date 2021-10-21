Экономист Юрий Ершов считает, что старт отопительного сезона укажет Европе на важность и необходимость «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 октября 2021, 19:27

фото: pixabay.com

Экономист Юрий Ершов считает, что Европа смирилась с зависимостью от российской корпорации «Газпром» и ждет сертификации «Северного потока – 2». По мнению эксперта, приближающийся «старт отопительного сезона укажет Европе на важность и необходимость "Северного потока – 2"», а пока европейский политики занимаются обвинением России и делают странные заявления.

Как сказал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» Юрий Ершов, когда дело дойдет до того, что жители европейский стран реально будут сидеть с холодными батареями, деваться будет некуда.

Экономист уверен, что в Европе мгновенно забудутся все громкие высказывания, и старт запуска газопровода «Северный поток – 2» приблизится.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал причиной роста цен на газ в Европе действия российской компании «Газпром». По его мнению, Россия якобы шантажирует ЕС газом, и имеет прямое влияние на его ценообразование.

Президент России Владимир Путин назвал доказательством того, что капитализм не работает, ситуацию на энергетических рынках Европы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости