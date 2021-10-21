Делегация Польши покинула зал во время выступления Матвиенко

СМИ со ссылкой на представителя российской делегации заявил, что делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний»,- пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что 16 декабря 2020 года на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутату Максиму Резнику отключили микрофон после слов о расследовании «отравления» оппозиционного политика Алексея Навального. ОН пытался продолжить свою речь, но его несколько раз обрывали, отключая микрофон.
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