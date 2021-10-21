Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в конце года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию в конце года. Глава государства в таком формате общается с журналистами с 2001 года.
«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», - пояснил официальный представитель Кремля.
Напомним, что 17 декабря 2020 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ большая пресс-конференция прошла в смешанном формате: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.
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