Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в конце года

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21 октября 2021, 08:27 Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию в конце года. Глава государства в таком формате общается с журналистами с 2001 года.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 17 декабря 2020 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ большая пресс-конференция прошла в смешанном формате: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

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