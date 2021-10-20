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Дмитрий Певцов сравнил бюджетные расходы на оборону и культуру

, 16:38 Источник: Дума ТВ

Дмитрий Певцов сравнил бюджетные расходы на оборону и культуру
Дмитрий Певцов, Russian State Duma/globallook.com

Актер Дмитрий Певцов на заседании комитета по бюджету и налогам обратил внимание коллег-депутатов на то, что в бюджет 2022 г. денег на культуру заложено в 24,5 раза меньше, чем на оборону.

Певцов попросил главу комитета Андрея Макарова дать оценку этому факту. «Я посмотрел на бюджет, который сейчас планируется, и увидел такие цифры: по поводу бюджета на культуру на 2022 год — 143,7 млрд рублей, а на национальную оборону — чуть больше 3,5 трлн рублей», - сказал Певцов.

Макаров в свою очередь отметил, что сопоставление бюджетов культуры и обороны некорректно. «Честно говоря, я бы не стал об этом говорить по одной простой причине — тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить армию чужую. Я не думаю, что в этой аудитории мне надо объяснять, в какой ситуации живет наша страна», - резюмировал Макаров.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2022 год. В нем запланированы расходы в размере 23,69 трлн рублей.

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