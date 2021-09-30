Правительство РФ утвердило основные параметры бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. и внесло проект в Госдуму

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30 сентября 2021, 19:06

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В проекте бюджета запланированы расходы в 2022 году на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей.

Расходы увеличены по сравнению с параметрами, утвержденными кабмином, на 2022 год - на 80 млрд рублей, на 2023 год - на 135 млрд рублей и на 2024 год - на 203 млрд рублей.

Ранее кабмин утвердил основные параметры бюджета с расходами на уровне 23,610 трлн в 2022 году, 25,105 трлн рублей - в 2023 году и 26,147 трлн рублей - в 2024 году.

Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн рублей, в 2024 году – 25,83 трлн рублей.

На реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году – 2,88 трлн рублей, в 2024 году – 2,98 трлн рублей. Пресс-служба правительства сообщила, что, согласно проекту бюджета, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Документ направлен в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. Спикер Вячеслав Володин заявил, что после проверок всего пакета внесенных документов на соответствие Бюджетному кодексу, законопроект о бюджете будет вынесен на дополнительное заседание Совета Думы, которое состоится 1 октября.

Проект бюджета будет направлен в Совет Федерации, Счетную палату, ЦБ России и Общественную палату для отзывов и предложений.

Как отметил Володин, согласно закону, на рассмотрение бюджета отводится 60 дней, важно не затягивать процедурные вопросы.

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