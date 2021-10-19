Глава штаба обороны Великобритании Картер назвал Россию «критической угрозой» для королевства

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19 октября 2021, 22:55 Источник: ТАСС

флаг Великобритании, pixabay.com

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил в рамках выступления в Центре за новую американскую безопасность во вторник, что РФ является для Соединенного Королевства "критической угрозой".

Николас Картер отметил, что когда он только начинал военную службу, все жили в условиях биполярного мира. Впоследствии наступила эпоха однополярного мира, а фокус внимания сместился на борьбу с терроризмом. Теперь человечество вступает в эру многополярного мира, который характеризуется постоянной конкуренцией между авторитарными соперниками.

В данном контексте начальник штаба обороны Великобритании упомянул РФ, которая якобы представляет "критическую угрозу" для королевства, а также Китай, который является для Лондона "хроническим системным вызовом".

Картер заявил, что противники Великобритании теперь не только разрабатывают новые виды вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и все чаще прибегают к дезинформации, а также применяют прокси-формирования в целях достижения необходимых результатов.

Генерал обратил внимание и на разработку российской стороной новых подводных лодок, что заставляет Лондон реагировать на возникающие угрозы.

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