Аргументы Недели Политика 13+

Глава штаба обороны Великобритании Картер назвал Россию «критической угрозой» для королевства

, 22:55 Источник: ТАСС

Глава штаба обороны Великобритании Картер назвал Россию «критической угрозой» для королевства
флаг Великобритании, pixabay.com

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил в рамках выступления в Центре за новую американскую безопасность во вторник, что РФ является для Соединенного Королевства "критической угрозой".

Николас Картер отметил, что когда он только начинал военную службу, все жили в условиях биполярного мира. Впоследствии наступила эпоха однополярного мира, а фокус внимания сместился на борьбу с терроризмом. Теперь человечество вступает в эру многополярного мира, который характеризуется постоянной конкуренцией между авторитарными соперниками.

В данном контексте начальник штаба обороны Великобритании упомянул РФ, которая якобы представляет "критическую угрозу" для королевства, а также Китай, который является для Лондона "хроническим системным вызовом".

Картер заявил, что противники Великобритании теперь не только разрабатывают новые виды вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и все чаще прибегают к дезинформации, а также применяют прокси-формирования в целях достижения необходимых результатов.

Генерал обратил внимание и на разработку российской стороной новых подводных лодок, что заставляет Лондон реагировать на возникающие угрозы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью