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США призывают КНДР вступить в диалог с Вашингтоном без предварительных условий

, 21:38 Источник: ТАСС

США призывают КНДР вступить в диалог с Вашингтоном без предварительных условий
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 19 октября, в рамках разговора с журналистами прокомментировала запуск Пхеньяном баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Джен Псаки подчеркнула сегодня в рамках регулярного брифинга, что власти Соединенных Штатов Америки призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в диалог с Вашингтоном без каких-либо предварительных условий.

Пресс-секретарь Белого дома также уточнила, что власти США осуждают запуск баллистической ракеты КНДР.

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